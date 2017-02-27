被控軟禁外勞 筌聖老家道歉但否認軟禁
高雄老字號豆製食品「筌聖老家」食品工廠被控非法僱用且軟禁4名外勞，蔡姓負責人今天為非法雇用逃逸外勞道歉，但否認軟禁外勞，他們都是自由進出工廠，對外通訊也自由。
「筌聖老家」傳出非法僱用且軟禁4名外籍勞工，每天工時15小時，其中一名女印尼移工阿芳更遭軟禁長達14年從未返鄉，全案去年4月遭高市警方查獲，去年11月遭檢方起訴。
本案經媒體報導引發網友公憤並揚言抵制，還有知名有機食品零售業者「里仁」也緊急宣布暫停與荃聖老家合作。
「筌聖老家」是高雄市岡山區老字號食品工廠，成立於2000年，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，提供台南、高雄等地學校和商店販售。
蔡姓女負責人下午出面道歉，她說，這是去年的案子，全案已進入司法，阿芳等外勞都是自由進出工廠，她有給他們鑰匙和門禁卡，他們也可自由對外打電話，不曉得為何會被說成軟禁，她相信司法會還她清白。
她又說，不過，雇用非法移工就是錯、「沒什麼好辯解的」，她對社會造成困擾「很抱歉」；工廠約有7名員工，屬小型工廠。
面對有業者要下架筌聖產品並有消費者發動抵制，蔡姓負責人說，只能「坦然接受」。
附近鄰居表示，蔡姓老闆娘待人客氣，見到人也會點頭打招呼，發生這樣的事令人錯愕，也令人意外。1060227
(中央社)
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