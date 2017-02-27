新制勞退獲利3％創新高 監督盟批「貽笑國際」

荷蘭退休基金比較。（年金改革監督聯盟提供）

各國退休基金比較。（年金改革監督聯盟提供）

新制勞退基金去年投資收益率創新高，獲利達3.23%，但年金改革監督聯盟今天指出，與國際優等生相比「實在太低」，勞動部應該看看國際優等生表現，以免貽笑國際。

監督盟指出，荷蘭已有10支退休基金去年投資收益率介於7.6%~12.7%間，其中有7支在10%以上。台灣3.23%只是「小確幸」，若像荷蘭退休基金爭氣，勞工每10萬元本金，獲利就會翻上至少1倍，介於7600至1萬2700元間。

另外，去年丹麥退休基金ATP收益率15%、丹麥教育人員退休基金PBU有9.6%、加拿大退休計畫CPP有6.8%；瑞典AP1退休基金9.3%、AP2退休基金10.5%、AP4退休基金10%。

監督盟表示，瑞典AP2退休基金投資長Hans Fahlin甚至向媒體表示「10.5%表現不夠好。」但勞動部竟對3.23%表現自鳴得意，不由得讓人為勞工退休後的老年生活倒抽一口冷氣，更也難怪勞工不敢退休。監督盟呼籲勞工共同要求政府停止粉飾太平、用話術遮掩勞動基金長期低績效的事實。

勞金局長蔡豐清回應，勞動基金自營、委外並重，今年著重在多元資產類型配置、策略性指數（smart data），類型與傳統股票或債券不一樣，由於近2年股債市場不好，更好方式即為多元資產布局，就另類資產類別，如能源、原物料、不動產與基礎建設等基金投資，股債相關性較低，不會像過去市場不好就無計可施，分散資產類別讓受傷不會太嚴重。

至於策略性指數，蔡豐清指出，與傳統全球股價指數委任不同，過去多以市值加權法運作，缺點是上漲時買要花較多錢，因此針對低波動股票、高股利、高品質股票，市值便不是採用傳統加權法，例如電信類股、公用事業股等，曾有研究顯示表現比高波動股票更佳，投資組合長期報酬更好。

針對監督盟質疑，他強調，比較基礎不一樣，每個退休基金成立期間也不同，國外發展退休基金更早，有些已有數十年，台灣勞退基金時間相對短，已處於低利率時代。

「蘋果跟蘋果、香蕉跟香蕉比。」他也說，各國退休基金運作模式不一樣，台灣為政府機構、國外多是行政法人，且國外有些退休基金可以直接投資土地、不動產、大樓等，若要比較應以同期、同類型基金比較，台灣表現並不差。

前勞動部長郭芳煜於蔡豐清今年上任時，曾期許新制勞退獲利率「坐4望7」，蔡豐清對此表示，穩健、積極在策略上提升收益，都是勞工的錢、有責任做好，但要兼顧安全性。

(中時)