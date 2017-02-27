大葉大學辦全國高中職太陽能車研習營

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大葉大學舉辦2017全國高中職太陽能車研習營，獲得熱烈回響。鐘武達攝。

全國高中職太陽能車研習營，參加的學生體驗太陽能車的組裝。鐘武達攝。

大葉大學機械與自動化工程學系與SAE中華民國自動機工程學會合辦「全國高中高職太陽能車研習營」，指導高中職學生太陽能車實作原理及技術，除了希望科學、綠能教育扎根，也期許培育出先進的技術人才。

副校長葉釋仁說，大葉大學師法「德國式師徒制」教育，培養學生成為「理論與實務並重」的人才，透過師徒精神的傳承，機械系挑戰全國大專院校環保節能車大賽，不僅蟬聯冠軍，更是紀錄保持人。

大葉大學繼與國際級的SAE中華民國自動機工程學會共同舉辦「2017全國高中高職迷你太陽能車研習營」之後，緊接著將在3月8日舉辦「2017第二屆全國高中高職迷你太陽能車競賽」。

工學院副院長蔡耀文指出，研習營共有17所高中職、165名師生共襄盛舉，除了邀請中華民國自動機工程學會秘書長黃天助分享產業經驗 ，機械系副教授鄭錕燦講解迷你太陽能技術，並以力學原理基礎指導學生車輛設計，體驗簡易的組裝。

就讀台南曾文農工電子科的倪源德說，他很喜歡玩電動遙控車，但過去都是使用電池，從來沒有嘗試過以太陽能當電力，得知這場研習營，他迫不及待來報名。

來自致用高中汽車科的蔡淳安、吳則燁則表示，學長參加上屆全國高中高職迷你太陽能車競賽獲得競速賽亞軍，自己則是希利用這次研習的機會學到更多技術，延續學長的榮耀。

(中時)