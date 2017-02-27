鳳還巢洋基改口 查普曼：願投超過1局

查普曼願意為洋基隊投複數局數。(美聯社資料照)

替芝加哥小熊隊捧起睽違108年世界大賽冠軍，「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)決定鳳還巢，重披條紋衫，不過先前對於小熊隊季後賽要求他投長局數有些怨言的他，來到洋基隊後就改口，「視情況而定，我願意投超過一局。」

28歲的查普曼，上季分別效力洋基和小熊，例行賽主投58局飆90K，期間4次投複數局數，但季後賽高達5次，也讓這位終結者與小熊隊分道揚鑣後有所怨言，小熊「鬼才」教頭梅登還親上火線，解釋當時曾徵詢過查普曼的意見。

不過查普曼季外與洋基簽下史上後援最大約5年8600萬(約新台幣27.2億元)天價合約後，看在錢的份上自然全力配合，近日接受《ESPN》訪問表示，他願意視情況投超過1局，「在特定情況下我對投超過1局持開放態度，但並不是每天。一切要視我負荷的量而定。」

查普曼預計美國時間周四洋基與金鶯隊熱身賽中春訓初登板，洋基隊前3號先發輪值田中將大、沙巴西亞、皮內達(Michael Pineda)已確定，塞弗瑞諾(Luis Severino)、米契爾(Bryan Mitchell)、西薩(Luis Cessa)、沃倫(Adam Warren)、葛林(Chad Green)則要5搶最後兩席。

(中時電子報)