鳳還巢洋基改口 查普曼：願投超過1局
替芝加哥小熊隊捧起睽違108年世界大賽冠軍，「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)決定鳳還巢，重披條紋衫，不過先前對於小熊隊季後賽要求他投長局數有些怨言的他，來到洋基隊後就改口，「視情況而定，我願意投超過一局。」
28歲的查普曼，上季分別效力洋基和小熊，例行賽主投58局飆90K，期間4次投複數局數，但季後賽高達5次，也讓這位終結者與小熊隊分道揚鑣後有所怨言，小熊「鬼才」教頭梅登還親上火線，解釋當時曾徵詢過查普曼的意見。
不過查普曼季外與洋基簽下史上後援最大約5年8600萬(約新台幣27.2億元)天價合約後，看在錢的份上自然全力配合，近日接受《ESPN》訪問表示，他願意視情況投超過1局，「在特定情況下我對投超過1局持開放態度，但並不是每天。一切要視我負荷的量而定。」
查普曼預計美國時間周四洋基與金鶯隊熱身賽中春訓初登板，洋基隊前3號先發輪值田中將大、沙巴西亞、皮內達(Michael Pineda)已確定，塞弗瑞諾(Luis Severino)、米契爾(Bryan Mitchell)、西薩(Luis Cessa)、沃倫(Adam Warren)、葛林(Chad Green)則要5搶最後兩席。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。