港特首參選人建議 中央政策組增年輕人

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香港行政長官（特首）參選人林鄭月娥今天提出參選的完整政綱，當中較受關注的是全面改組中央政策組，增加不同界別的青年，聽取更多不同聲音。

中央政策組於1989年成立，主要職能是就公共政策及其他問題向特首、政務司司長和財政司司長提供意見及建議，是港府施政的高層智囊。

中央政策組同時協助特首編寫每年的施政報告。

林鄭月娥建議全面改組中央政策組，把政策組改為政策及項目統籌組，並聘請20至30名不同界別的青年為全職合約僱員。

改組後，中央政策組將不再參與法定機構及政府委員會的人事任命工作。

外界相信，林鄭月娥之所以建議改組中央政策組，與年輕人近幾年來對政府施政不滿有關，尤其是「占中」運動之後，香港冒起一股「港獨」思潮，支持者大都是年輕人。

就泛民主派關注的政制改革和基本法第23條立法事宜，林鄭月娥表示，一旦當選特首，將會推動有利政改的社會氛圍，以及嘗試創造有利23條立法的社會環境。1060227

(中央社)