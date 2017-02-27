空軍司令前往清泉崗 盼官兵勿以訛傳訛
空軍清泉崗基地發現疑似毒品，多名官兵疑似涉毒。空軍司令沈一鳴今天前往清泉崗基地，他表示，目前本案一切以台中地檢署正式公布的內容為準，希望官兵不要以訛傳訛。
空軍司令部今天表示，為強化反毒宣導，沈一鳴今天前往清泉崗基地，召集聯隊長、士官督導長暨相關重要幹部，鼓舞士氣並實施反毒宣導，強調反毒工作執行不會間斷，空軍官兵人人都要遠離毒品，拒絕毒品危害。
沈一鳴表示，清泉崗基地發現毒品遭棄置一事，是因基地官兵執行巡場任務確實，發現棄置毒品，值得肯定；目前本案一切以台中地檢署正式公布的內容為準，希望官兵不要以訛傳訛。
沈一鳴表示，為維護國家安全，空防戰力不可廢弛，期勉聯隊長及各級重要幹部，隨時提高警覺，防範危安事件，並穩定官兵心緒，團結部隊士氣。
此外，國防部長馮世寬也專程到聯隊鼓舞官兵士氣，希望官兵以戰備訓練為重，勿受本事件影響。1060227
(中央社)
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