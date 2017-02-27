印尼壓力鍋炸彈案 歹徒可能與IS相關

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印尼西爪哇省首府萬隆1棟政府建物附近今天發生小型炸彈爆炸，引爆的歹徒遭警方擊斃。警方表示，這名攻擊者「可能」來自與伊斯蘭國組織（IS）關連的激進分子網絡。

英國「每日星報」（Daily Star）和路透社報導，爆炸發生在萬隆（Bandung）1棟政府建物附近，目前並未傳出傷亡。另外，根據法新社，爆炸發生在當地時間早上8時30分左右，目擊者表示炸彈是以壓力鍋製成。

西爪哇省警方發言人尤斯利（Yusri Yunus）表示，發動攻擊的歹徒遭警方擊斃身亡。

詢及這名歹徒相關網絡時，西爪哇省警長安東（Anton Charliyan）說：「這可能與神權游擊隊有關。」

在印尼這個世界最大的穆斯林國家，當局估計傘式組織「神權游擊隊」（Jemaah Ansharut Daulah, JAD）成員包括數百名IS支持者。（譯者：中央社廖禹揚）1060227

(中央社)