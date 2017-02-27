科博館敦煌展4月開展 紀念套票搶先預購
台中科博館將在4月推出《敦煌風華再現-續說石窟故事》特展，開展前搶先推出特展精裝套票，除可在科博館票亭購買外，3月1日起開放線上購票。
科博館指出，特展將於4月26日登場，展期僅5個月，且全台僅一場，以敦煌石窟建築、壁畫、彩塑藝術及藏經洞出土之珍貴文物為主，建構複製洞窟、精選壁畫臨本、彩塑臨品漢珍貴文物，集結敦煌石窟不同的時代、洞窟與內容的作品，打造出敦煌石窟藝術的縮影。
特展結合科技推出雙展區，另外規劃VR體驗與多媒體互動區，憑紀念套票進場不需再收費用(體驗區原價單人50元，特展區單人180元)。
趕在特展前先推出的紀念套票，1套4張共800元，套票上展名題字出自書法家董陽孜之手，展期間憑票可免費體驗敦煌VR，前1000套購買者再加贈科博館獨家開發多功能魔術頭巾。
紀念套票圖樣，有莫高窟第57窟南壁觀世音菩薩像，頭戴佛冠，配戴胸飾、項飾，運用「瀝粉堆金」的手法塑出，並施以金泥，展現富麗華貴樣貌。莫高窟第45窟脅侍菩薩像，頭戴寶冠、梳高髻，面相豐滿圓潤，峨眉細眼微張，嘴角含笑，呈現端莊恬靜神情。
另外還有，莫高窟第158窟，釋迦牟尼佛涅槃像呈獅子臥狀，佛像枕右手而臥，左手輕放於身，且雙足相疊橫臥，恬靜從容神情。莫高窟第130窟甬道南壁，都督夫人太原王氏禮佛圖局部，是唐代供養人畫像中規模最大的一幅，婦女均畫短眉、唇色朱紅，都督夫人和女兒眼瞼、臉頰、額頭上有紅點或花形裝飾，是唐代流行的裝扮。
(中時)
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