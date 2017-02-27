疑飛機燃油外洩 沙鹿民宅忍整夜油臭

警消打開水溝蓋，進入狹窄水道內追查油臭味來源。（王文吉翻攝）

消防隊員向上追查油汙來源，發現疑為台中機場航油站洩漏。（王文吉翻攝）

疑為航空燃油外洩，造成沙鹿區中航路一段民宅飄散刺鼻油臭味。（王文吉翻攝）

經消防隊員以吸油棉清理排水溝油汙，並沖水稀釋後，再測煤油濃度已降至38PPM。（王文吉翻攝）

飛機燃油外洩，民宅水溝臭摸摸！沙鹿區中航路一段民宅昨下午3時許飄散刺鼻油臭味，越晚味道越濃，住戶受不了，求助警消；經清泉消防分隊追查，懷疑是台中機場內的加油站洩漏航空用油， 使用吸油棉排除，另於上游處沖水後，油氣味明顯降低。

台中市清泉消防分隊昨晚間8時許獲報，中航路一段民宅水溝冒出油臭味，經派員以氣體偵測器，在報案人家門前的洗衣機排水口測得煤油氣體108至137PPM之間擺盪，並在水溝發現一層黑色浮油。

警消順源頭向上追查，發現水溝通往機場管制區。台中機場航油站長施淳毓坦承有煤油外洩，他表示，昨天下午油罐車駕駛將油料注入飛機油箱時，操作不慎溢出近50公升， 當時供油站人員用水沖洗，將外洩油料沖進排水溝中。

但施淳毓也說，依中油SOP作業程序，應使用吸油棉處理溢油，以水沖洗有違程序，但該站設有「油水分離槽」，油料應該不會外流，而中油提供的航空油料是像水一樣無色，民宅前水溝中發現的油汙卻是黑色的，是否為其造成，有待釐清

警消使用吸油棉排除水溝油汙，另於上游處沖大量水稀釋後，油氣味明顯降低，至深夜12時許收隊。

台中市環保局指出，目前未接獲民眾檢舉，也沒有相關單位轉報，已派稽查人員前往了解採樣，如確認違反水汙染防治法，廢棄油水隨意排放至水溝造成汙染，將開罰3萬元以上。

(中時)