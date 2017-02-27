智慧型手機問世10年　平均全球人手1機

智慧型手機不易拆解，維修困難，舊手機很有可能就成為電子廢棄物了。（綠色和平提供）

今天是MWC(Mobile World Congress世界行動通訊大展)開幕第一天，各廠紛紛推出無線充電、快充、雙鏡頭等創新規格搶市，自2007年第一款iPhone問世開始，智慧型手機發展也已10年，這期間全球已製造71億支智慧型手機，幾乎和全球人口數相當。環團表示，智慧型手機快速大量生產，又因使用周期短，導致電子廢棄物也跟著增加，手機未來設計應朝向延長使用周期，並強化資源回收再利用，降低對環境的衝擊。

綠色和平今天公布「智慧型手機十年盛世」報告，報告指出，自2007起，全球已製造71億支智慧型手機，假設這71億支智慧型手機都仍可使用，幾乎是地球上每一個人都能擁有一支智慧型手機。但快速且大量生產下，電子廢棄物也跟著增加，今年全球電子廢棄物量預計將超過4800萬噸。如果以每輛車的平均重量為2噸來計算，約等同於2400萬輛汽車的重量。

綠色和平指出，以美國為例，一支智慧型手機的平均使用時間僅約26個月，有些地區缺乏處理這些電子廢棄物的能力，讓有害物質滲入當地土壤或河川，造成污染。綠色和平也呼籲，手機設計應遵循循環經濟模式，延長壽命，並改善提高貴重金屬和稀土元素的回收率。

(中時)