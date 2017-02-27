海軍澄清 涉毒中校列汰除對象已主動退伍
針對海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，海軍司令部今（27）日澄清如后：
一、黃員攜帶疑似毒品吸食器案，已由警方移送高雄地檢署偵辦中，尿液化驗報告尚無結果，後續本部將配合依法辦理。
二、艦隊指揮部依照黃員未依規定回報及未完成請假程序等相關違失，已核予行政懲處。
三、今年為海軍「清流年」，為維護團隊的榮譽，對違法、犯紀人員，逐次嚴格執行汰除，確保單位內部清流與純淨。
四、黃員因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，不適任軍職，本部不再維護其權益及工作權，黃員遂主動提出退伍，單位依程序核准，以避免敗壞風氣，衍生管理問題，絕無官官相護情事，本軍特此澄清說明。
(中時)
關鍵字：海軍
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