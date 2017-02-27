奧斯卡出包頒錯獎糗爆 網友推測川普最開心？

奧斯卡典禮尾聲，卻鬧頒錯獎烏龍。（圖／美聯社）

第89屆奧斯卡頒獎典禮雖然已順利落幕，不過卻出現史上最烏龍事件，在典禮尾聲頒發最佳影片獎時，因拿錯信封，導致頒獎人念出《樂來越愛你》，劇組都開心衝上台後，才被工作人員出面制止，宣布最佳影片其實由《月光下的藍色男孩》奪得，奧斯卡出包引發國際一片譁然。

正當外界以為是《樂來越愛你》獲得最佳影片獎時，電影製片突該獎項得獎信封，宣布最佳影片獎是由《月光下的藍色男孩》拿下，奧斯卡典禮主持人吉米金莫緩頰尷尬場面，搞笑說：「我知道我會搞砸這場秀，我真的做到了！」

奧斯卡是全球矚目的國際盛事，卻鬧出史上最大烏龍，除了美國媒體嘲諷外，也引發國際媒體關注，不過由於美國總統川普在奧斯卡典禮中，成為調侃對象，如今奧斯卡出糗，也讓網友推測現在看到奧斯卡出包應該很開心。

(中時電子報)