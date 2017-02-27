二二八新書發表 台大校友會館鬧場遭究辦
中研院近代史研究所副研究員陳儀深教授今日上午於台大校友會館舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會。活動進行至10時53分許，有林姓民眾等7人到場表示不同意見，並與參加群眾發生口角爭執及肢體衝突，經轄區中正一分局仁愛路派出所線上警力趕赴現場隔離雙方群眾，並將雙方滋事民眾帶回調查。
經查林姓民眾等7人於上午10時許到場表達不同意見，旋即與在場群眾互毆，並相互辱罵不雅字句，中正一分局獲報立即派員趕赴現場制止違法脫序行為，並將雙方滋事民眾帶回調查。
雖然主辦單位表示不追究滋擾行為，但中正一分局經檢視本案現場蒐證影像及請示檢察官，仍認定7位民眾的行為涉有違反社會秩序維護法第68條之嫌，將依法移請台北地方法院台北簡易庭裁處；另部分人士互提傷害、公然侮辱告訴部分，警方亦將依刑法第277條傷害罪及同法第309條公然侮辱罪嫌移請台北地檢署偵辦；後續仍將持續檢視現場蒐證影像，如查有不法事證，將依法移請地檢署併案偵辦。
(中時)
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