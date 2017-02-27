彰化家扶親子DIY手工餅乾 讓親情加溫

烘焙城堡大廚林佳儀，帶領一群彰化家扶的親子DIY手工餅乾，讓親情加溫。（吳敏菁攝）

彰化家扶舉辦親子DIY烘培坊。（吳敏菁攝）

烘焙城堡大廚林佳儀當年也是家扶孩子，懷著感恩的心回到大家庭，帶領一群彰化家扶的親子DIY手工餅乾，讓親情加溫，愛心為餅乾注入神奇的魔法，彼此都嘗到幸福的美味。

林佳儀說，不曾忘記家扶在苦時幫助了5年，記個月回來參與彰化家扶古早燈義賣活動，跟著喊「掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」，就想以專業烘焙技術也來盡份力量。家扶舉辦「幼兒啟蒙方案」，就主動請纓了。

5歲的小寧第一次吃到自己烘培的餅乾，開心歡呼「好香、好脆、好好吃」，過程中大人、小孩都樂在其中，家長耐心的陪伴與引導幼兒一步步同心協力完成打奶油、篩麵粉、揉麵團、蓋模型的步驟，最後放進烤箱烘烤。

社工張育寧說，每個孩子都希望父母親可以多一點時間陪自己，幼兒啟蒙方案安排親子共做課程，小萱是單親孩子，媽媽說工作忙碌，不喜歡孩子旁邊吵，這次和女兒作餅乾，心頭有點酸酸，知道陪伴孩子重要，現在無論如何，每天都會安排點和孩子專屬時間，享受親子美好時光。

(中時)