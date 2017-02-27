掃除毒品陰霾 馮世寬、空軍司令赴清泉崗鼓勵官兵

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空軍清泉崗基地傳涉毒，國防部長馮世寬、空軍司令沈一鳴今日親自前往部隊，鼓舞軍心士氣。（王文吉攝）

國防部長馮世寬。圖呂昭隆攝

空軍司令部今（27）日表示，為強化反毒宣導，司令沈一鳴上將今日前往清泉崗基地，召集聯隊長、士官督導長暨相關重要幹部鼓舞士氣並實施反毒宣導，強調反毒工作執行不會間斷，空軍官兵人人都要遠離毒品，拒絕毒品危害。

沈司令進一步表示，清泉崗基地發現毒品遭棄置乙事，係因基地官兵執行巡場任務確實，發現棄置毒品，值得肯定，目前本案一切以臺中地檢署正式公布的內容為準，希望官兵不要以訛傳訛。

此外，部長亦專程蒞臨聯隊鼓舞官兵士氣，希望同仁以戰備訓練為重，勿受本事件影響；最後，沈司令強調，為維護國家安全，空防戰力不可廢弛，期勉聯隊長及各級重要幹部，隨時提高警覺，防範危安事件，並穩定官兵心緒，團結部隊士氣。

(中時)