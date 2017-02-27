基隆巡佐自家墜樓 警方調查
基隆市警察局第三分局警備隊任姓巡佐今天在自家墜樓，第三分局指出，初步排除外力，相關原因正在調查中。
第三分局碇內派出所上午10時29分接獲119轉報，轄內源遠路發生墜樓案，經查墜樓者為58年次的任姓巡佐。經送醫急救無效於11時15分宣告死亡。
警方指出，任男目前離婚，案發前晚與同居人及兒子同住碇內家中，2月26、27日請喪假中(任員胞兄1月17日出殯)。案發時任男兒子外出，同居人在樓下，發現有異狀上樓時小氣窗打開，任男已墜落一樓，警方說，現場經鑑識科勘驗初步排除外力，相關原因正在釐清中。
警方表示，任男去年2月由百福所巡佐調第三分局四組，並於8月份自請調外勤，分局就其整體工作表現及有高血壓情形，通盤檢討調整警備隊擔任警政宣導及協助解送人犯工作迄今。
任男對宣導工作有熱情，與民眾互動良好，並未提及對工作不適應，家屬也說任男對目前工作情形滿意，雖曾表示近日心情稍有不佳(研判與兄長日前往生不無關連)，但生活工作均屬正常，家屬對其墜樓也深感意外與不解。
警方指出，本案因勘驗無外力介入情形，究竟是意外或有其他原因墜樓，仍須待鑑識採證、調閱附近監視器及檢察官相驗結果釐清。分局全力協助任員家屬辦理後續喪葬事宜。1060227
(中央社)
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