出國搭飛機 喝酒太多最不受歡迎
出國搭機也有禮儀，國外旅遊網站Expedia智遊網日前調查機上最惱人行為，發現喝酒太多、談話太大聲或是踢前座椅的旅客最不受歡迎。
出國搭飛機，遇上什麼行為最容易讓人白眼連連，Expedia智遊網日前調查台灣人最受不了的十大乘客類型，第一名是喝了太多酒的乘客、第二名為談話大聲或音樂音量大聲的乘客、第三名則為不斷踢前面座位的乘客。
除此之外，不能控制小孩吵鬧的父母、體味重或噴過多香水的乘客也被列為不受歡迎名單，調查也顯示當台灣人遇到其他做出不當行為的乘客時，有80%會主動告知空服員處理。
Expedia智遊網表示，大多數台灣人還是會遵守機上禮儀，調查顯示有近9成台人表示會清潔自己的位子才離開飛機，另外有83%台人會同時顧慮到其他乘客，因此多數在飛機上最常睡覺、看電影、看窗外，避免影響他人。
另外，還有超過4成台灣人表示，會在飛機上把握認識新朋友的機會，和隔壁不認識的人保持談話；有超過5成台灣旅客曾願意配合換位給需要的旅客；超過3成台人曾協助其他旅客安置行李。1060227
(中央社)
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