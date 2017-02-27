基隆抗議人潮佔據馬路 交通大打結
自由台灣黨創黨主席蔡丁貴今天率眾在基隆火車站前，發起「228元凶轉型正義不能等」活動，佔據馬路，抗議民眾激動昏倒送醫，行經火車站周邊的車輛被阻擋，交通大亂。
蔡丁貴等人今天中午在基隆市，發起「228元凶轉型正義不能等」活動，且號召二二八事件罹難者家屬，一度企圖將舊火車站前蔣中正銅像拉倒。
對於突襲拆除基隆火車銅像行動，警方早有準備，以警力包圍，雙方爆發肢體衝突，有員警在推擠過程受傷流血，也有民眾太過激動昏迷送醫。
民眾企圖攀爬到銅像上面，也吶喊「拆除殺人魔、拆除殺人魔」，警民爆發第一波衝突，員警將企圖拉倒銅像的民眾強制架離，民眾又要求基隆市長林右昌出面解決，但林右昌人在日本，沒有回應。
民眾後來企圖以鋼繩套住銅像脖子，要拉銅像倒下，被員警發現阻止，爆發第二波衝突，抗議民眾拉倒蔣中正銅像行動未果。
基隆警方派出警員維護秩序，雙方對峙。抗議人士無法突破警方重重人牆，轉往佔據火車站前馬路，甚至坐、躺在車道上，企圖阻擋車輛。蔡丁貴一度身體不適，團隊自備氧氣、血壓計。
抗議現場一片混亂，有民眾喘不過氣、昏倒被送醫，警方及參與者都有輕微受傷。
抗議的民眾索性拉著鋼纜，以人龍方式阻擋車輛，造成市區車潮壅塞。也有不少抗議民眾刻意躺臥在圓環車道上，甚至以肉身阻擋汽機車，部分車陣長達2公里，駕駛、乘客也怨聲載道。
有些用路人氣不過，也和抗議民眾發生口角。另外有抗議民眾動手毆打警察。有公車司機搖下窗戶喊，「我尊重你們的活動，可以讓我通過嗎？」1060227
(中央社)
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