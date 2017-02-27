tjuku鷹族盃開打 民進黨盼藉運動增原民信賴感
屏東縣民進黨部為深根原民基層，今年舉辦首屆「tjuku鷹族盃」，賽事一系列包含籃球、排球、桌球及射箭等，今天籃球賽率先在來義高中開打，吸引屏東8個原鄉約300人參加，原委會主委夷將‧拔路兒也到場為原民加油打氣，直稱這只是一個起點。
今天一早，三地門、瑪家、霧台、泰武、春日、獅子、牡丹及來義等8個屏東山地原鄉約300人名籃球好手齊聚來義高中，摩拳擦掌迎接首屆「tjuku鷹族盃」的首個籃球賽，參賽者以18歲左右的青少年為主，呼應主辦方屏縣民進黨部的舉辦宗旨。
黨主委李清聖說，黨部長期盼深入原鄉深耕經營，去年經過討論後，決定以原民的最喜愛的運動做基礎，透過運動賽事來增進原民的信賴感、支持度，今年除規畫籃球、桌球及排球外，也將原民獨有技能射箭列入其中，讓更多原民青年有參與感。
「鷹族盃由屏東開始！」原委會主委夷將‧拔路兒說，tjuku是蔡英文總統排灣族語的名字，以這個名字命名意義非凡，這是原民互相交流、和平切磋的大舞台，屏東只是一個起點，未來有望拓展到全國，讓全台原民都有機會參與專為他們設計的精采賽事。
來義高中表示，來義鄉位在8個原鄉的中心點，不僅交通方便設備也相當齊全，相較其他原鄉只有1個風雨球場，來義高中就有4個標準籃球場，27、28連兩日的籃球賽事勢必精彩萬分，而其他比賽也將陸續舉辦到8月，精彩可待。
(中時)
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