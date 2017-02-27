奧斯卡烏龍頒錯獎 川普2015年神預言成真？
第89屆奧斯卡金像獎今登場，「最佳影片」由《月光下的藍色男孩》奪下，但一開始頒獎時卻誤頒給《樂來越愛你》，讓全場相當傻眼，成為史上最大烏龍。而有網友發現川普2015年的一條推特發文，貌似預言了此次事件，驚呼「預測成真了？」
「最佳影片」頒獎人一開始宣布得主是《樂來越愛你》時，《樂》劇組全員興奮跑上台，但沒想到製片致詞到一半時，才被告知報錯獎，製片便對著台下《月光下的藍色男孩》劇組表示：「你們贏得最佳影片，這不是一個玩笑」，隨後主持人也出面證實，而這是奧斯卡頭一遭頒錯獎。
對於此次烏龍，有網友發現川普2015年曾在推特發文：「奧斯卡是個悲哀的笑話！」令眾人認為他當年一句話竟真的神預測了，大呼神奇之外，也紛紛笑虧「酸川普酸成這樣，自己卻更糗」、「奧斯卡出包，川普最開心」，在網上造成熱議。
(中時電子報)
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