陸交通部：「十三五」期間交通總投資將達15兆

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華爾街見聞報導，中國交通部部長李小鵬透露，在「十三五」期間，交通運輸總投資規模將要達到15兆元人民幣（下同）。其中鐵路3.5兆元、公路7.8兆元、民航0.65兆元、水運0.5兆元。

固定資產投資方面，預計2017年鐵路要實現8,000億元的投資，公路系統要實現1.65兆元的投資，水運還有1,500億的投資。

(工商)