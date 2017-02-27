藝術家抗癌後 考金工證照不想留遺憾

藝術家陳薏帆31歲時被診斷出罹患血癌，生病時讓她體悟到不想在生命中徒留遺憾，因此惡補金工並考取證照。她說，「希望在有限的生命裡，有一件令我覺得驕傲的事情」。

陳薏帆與藝術家李麗鋒合作創立品牌「麗蒂亞羅伊」，合作將近7年多，兩人逐市集而居，最遠也曾到嘉義擺攤過。2013年耶誕節時，陳薏帆突然覺得下腹疼痛，送醫急診被醫生宣告罹患急性骨髓白血症。

「我是一個很愛吃的人」，陳薏帆表示，發病那天她卻因下腹疼痛什麼都吃不下，送醫急診之後得知自己得病，她還以為醫生搞錯了，直到醫生要求她住院化療，她才明白事態有多嚴重。

在化療過程中，陳薏帆開始思考自己的人生、開始希望能有一張證照能讓別人認定自己，因此當移植手術結束後，陳薏帆便將開始惡補學生時期未學完的金工，並考取證照。她說，希望能將生命綻放到最後一秒，「不希望留下遺憾」。

陳薏帆說，生病時啟發了她許多事情，她也曾想過要成立「麗蒂亞羅伊」基金會來幫助辛苦的人，但當時有些朋友甚至是親人都曾勸戒陳薏帆將公司收起來。

不過，她認為，她的人生只剩下這個可以支撐自己，「要收起來乾脆叫我死一死好了」，因此當時的夥伴李麗鋒也一同一肩扛起公司，只為了讓品牌延續。

陳薏帆經歷了6次的療程以及骨髓移植後才獲得健康，即便血型從O型變為AB型、頭髮由直髮變為捲髮、身體還在適應過程中，但她希望未來能繼續考到乙級證照，並且朝珠寶設計方面鑽研。1060227

(中央社)