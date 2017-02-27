不甩香奈兒 梅姨藍色禮服現身奧斯卡

入圍最佳女主角的「梅姨」梅莉史翠普盛裝出席2017年奧斯卡頒獎典禮，今年她選擇1襲亮麗又不失氣質的藍色削肩禮服，但並非出於先前誣指她收錢穿禮服的香奈兒品牌之作。

法新社與E!News報導，梅莉史翠普（Meryl Streep）穿著1襲綴飾精緻的藍色削肩禮服現身好萊塢年度盛事，搭配Charlotte Olympia手拿包，這襲禮服出自Elie Saab 2017年春季新品，在香奈兒藝術總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與她傳出爭執的隔天，她便決定穿這件禮服走奧斯卡紅毯。

時尚聖經WWD上週報導，卡爾拉格斐指控梅莉史翠普取消1份禮服訂單，因為有其他品牌付錢請她穿他們的作品。

WWD報導引述這位德裔設計師代理人發表的聲明，稱這整起事件是個不幸的誤會。

聲明中寫道：「香奈兒與史翠普女士的造型師溝通，在她的要求下，為她設計出席奧斯卡頒獎典禮的服裝。在1次非正式談話後，我誤以為史翠普女士可能已因酬金而選擇其他設計師，史翠普女士的團隊已證實，這並非同1件事。我很遺憾造成這起爭議，希望史翠普女士這次第20次入圍奧斯卡能有好結果。」

但梅莉史翠普似乎並不接受這種道歉。

她的聲明表示：「我不會善罷甘休，卡爾拉格斐先生有關這項『爭議』的普通『聲明』並非道歉，他說謊，而他們刊登謊言，我還在等。」（譯者：中央社廖禹揚）1060227

(中央社)