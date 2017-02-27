殿堂級可頌來襲 蟻族也瘋狂
台中真是美食灘頭堡，高雄一家食品業者與日本技術合作，研發出外酥內鬆的可頌，為測試市場水溫，盛大在台中中友百貨開設「八月堂」，打出殿堂級的可頌。
有別於市面上大多採用人工奶油，八月堂選用法國第一品牌頂級天然奶油、日本百年品牌麵粉、ISO認證雞蛋，運用獨門摺層手法、呈現天然奶油清香，達到外層酥脆誘人、內層鬆軟細緻的多層次完美口感！
創達國際實業行銷公關經理李旻勳指出，八月堂是與日本技術合作，主力產品是「蜂巢可頌」，除原料採法國進口頂級天然奶油，更需搭配長達72小時的不停手工延壓及精準的溫度控制才能製成，獨門摺層技術，每個可頌高達64摺，形外酥脆內鬆軟完美蜂巢組織。
新店開幕，也吸引許多嗜好甜食的蟻旅朝聖，一開幕即吸引不少民眾排隊嚐鮮；李旻勳也坦承首店開在台中一中商圈，主要是相中中部民眾對美食的接受度頗高，通常只要能立足台中，就有機會紅遍全台。
(中時)
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