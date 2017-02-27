WBC》日隊唯一大聯盟球員遭襲肩 幸無大礙
日本隊本屆經典賽唯一徵召到的大聯盟球員青木宣親，27日代表太空人對勇士熱身賽，意外遭對方投手觸身球K中肩膀，引發太空人教頭不滿與日本隊高度關切，所幸檢查後無大礙，仍能在經典賽為日本隊效力。
今年自水手隊轉入太空人的青木宣親，以35歲高齡參加本屆經典賽，成為日本隊陣中唯一大聯盟球員，他27日熱身賽遭勇士隊投手球吻後，痛苦倒地，隨即被換下場，幸經檢查沒有造成重大傷害。
日本隊將於7日在東京首戰古巴，青木宣親暫在大聯盟春訓作調整，兩場春訓熱身賽5打席擊出3支安打，得到1分，推測是日本隊先發野手之一。
青木宣親是2009年經典賽全明星外野手，2012年加盟釀酒人展開大聯盟生涯，這次是他首次以大聯盟球員身分代表日本隊參賽。
(中時電子報)
關鍵字：大聯盟
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。