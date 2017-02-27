WBC》日隊唯一大聯盟球員遭襲肩 幸無大礙

我要評比

日本隊唯一大聯盟球員青木宣親遭襲肩，幸無大礙仍能打經典賽。(美聯社資料照)

日本隊本屆經典賽唯一徵召到的大聯盟球員青木宣親，27日代表太空人對勇士熱身賽，意外遭對方投手觸身球K中肩膀，引發太空人教頭不滿與日本隊高度關切，所幸檢查後無大礙，仍能在經典賽為日本隊效力。

今年自水手隊轉入太空人的青木宣親，以35歲高齡參加本屆經典賽，成為日本隊陣中唯一大聯盟球員，他27日熱身賽遭勇士隊投手球吻後，痛苦倒地，隨即被換下場，幸經檢查沒有造成重大傷害。

日本隊將於7日在東京首戰古巴，青木宣親暫在大聯盟春訓作調整，兩場春訓熱身賽5打席擊出3支安打，得到1分，推測是日本隊先發野手之一。

青木宣親是2009年經典賽全明星外野手，2012年加盟釀酒人展開大聯盟生涯，這次是他首次以大聯盟球員身分代表日本隊參賽。

(中時電子報)