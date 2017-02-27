228不悲情 台東舉辦和平與智慧之道健走

前立委賴坤成（戴墨鏡者）帶領民眾，穿越台東人躲過228殺戮的古道。（莊哲權攝）

近500位民眾參加「228和平與智慧之道」健走，今天上午在初鹿教會集合後出發。

「這是1條和平與智慧的道路」，前立委賴坤成說，70年前的228，台東官派縣長謝真等30餘人，在卑南族總頭目馬智禮協助下，從初鹿教會走避至紅葉上里部落，避免了1場更大的流血事件；數百位民眾今天穿越這條台東人躲過228殺戮的古道，對那段歷史，有更深的體認。

今天上午9點多，近500位民眾從基督教長老教會初鹿教會出發，在卑南族總頭目馬智禮的外孫馬來盛沿途解說下，來到紅葉村後方上里部落，走過10公里長的產業道路，李姓民眾說，台東有多元族群，應學會互相包容與尊重。

規畫這次健走活動的台東縣228事件關懷協會理事長賴坤成說，當年全國各地都傳出傷亡，其中台東有1人死亡18人受傷，死亡的是日治時期金崙公學校，也就是現在的賓茂國小，1位外省籍老師遭殺害，引發騷動。

面臨群眾報復，當時官派台東縣長謝真，先是躲到現今卑南遺址旁的王登科宅中，因平地不安全，再被卑南族頭目馬智禮安排到現今初鹿家中躲避，再循山路送到延平鄉紅葉部落上里派出所安置，走過這段10公里的路，兩人從敵對的關係，變成好友。

當時國民政府準備大軍鎮壓，謝真不止力勸從潮州來的21師獨立團團長劉和嘯勿馬上進駐台東，整肅名單也大幅縮小，而會影響謝真的態度，與馬智禮力勸他不要秋後算帳有很大關係。

賴坤成表示，有別於其他縣市音樂、戲劇的悲情，台東縣改以健康活力、同時適合全家親子參與的健走運動，以健走的方式，走過當年馬智禮保護謝真的「和平與智慧」路線，希望藉由史蹟巡禮，讓大家更深刻認識這段歷史事件，也透過穿越時空，緬懷228受難者。

他說，10公里的人文史跡之旅，也是條林相多樣的生態景觀道路，距離適中，路況良好，或家庭或三五好友行其間，其樂也融融。

(中時)