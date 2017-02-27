湖北老宅市值36億 陸唯一全楠木打造
湖北一戶楊姓人家的老屋近日面臨拆遷，鄰居一句「這麼久的老屋拆了實在可惜」，楊姓屋主於是找專家鑑定，發現房子用料全是楠木，市值約人民幣8億元（約新台幣36億元）。
齊魯壹點報導，湖北楊大爺家的房子近日面臨拆遷。鄰居無心的一句話「這麼久的老屋拆了實在可惜」，讓楊姓屋主回想起，小時候家裡長輩說過，這棟老屋好像是明代建的。
楊家人找來專家鑑定，結果發現，屋主的祖輩是明代松江府（今上海）的大官，這棟老屋的確是在明朝萬曆（1573年至1620年）年間建的，差不多有400年歷史。此外，整棟古屋的用料都是楠木。
村長知道件事後立刻聯繫了市政府，經過協商，楊家人同意將整棟楠木老屋捐出，從原址遷到侗鄉自然風景區內，供遊客參觀。
有專家估計，這棟古屋的市場價值不低於8億元，但也是有價無市。不過，楊家老宅是大陸唯一一棟全楠木打造的古民宅。
楠木是中國大陸的珍貴木材，屬大陸國家二級保護植物。歷史上，楠木專用於皇家宮殿、少數寺廟的建築和家具，一直是高貴身分的象徵。在收藏界備受文玩人的推崇。1060227
(中央社)
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