傳德人質遭恐怖組織斬首 菲軍方查證中

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外傳菲律賓南部恐怖組織已將1名70歲德國籍人質斬首，但截至目前軍方仍在查證這個情報。

菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）在一則傳給媒體記者的簡訊中表示，軍方需有目擊者的第一手消息，或是見到受害者的屍體，才能證實這個情報。

安紐說，「我們得到的是內線消息，而非來自斬首現場的目擊者。」

軍方消息人士昨晚透露，德國籍人質坎特納（Jurgen Kantner）已於下午3時30分，在蘇祿省（Sulu）英達南鎮（Indanan）的叢林被處決，據信斬首現場有6名阿布沙伊夫分子。

坎特納與妻子麥茲（Sabine Isle Merz）是於去年11月5日夜間至6日清晨之間，被武裝分子從沙巴海域綁到菲國南部叢林，麥茲疑因反抗當時即遭殺害。

2月中旬，網路上流出一段坎特納的求救影片。他說，如果德國或菲律賓當局沒有在2月26日下午3時之前支付3000萬披索（約新台幣2100萬元）的贖金，就要把他斬首。

安紐重申，不論坎特納是生是死，軍方針對阿布沙伊夫的攻擊行動，都不會停止。

阿布沙伊夫估計有300名至400名人馬，活躍於菲國西南隅的蘇祿島和塔威塔威群島，過去已有多次將人質斬首的紀錄，目前手中仍握有20多名菲籍及外籍人質。

安紐於1月上任之初，矢言在6個月內瓦解阿布沙伊夫勢力。1060227

(中央社)