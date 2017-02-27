台泰緬首次合作緝毒 6名台灣人落網

中華民國法務部調查局與泰國、緬甸共同合作緝毒，在緬甸查獲逾1公噸的安非他命和K他命，逮捕6名台灣人，被關押在緬甸監獄中。

根據緬甸警方提供的資料顯示，去年11月緬甸警方在仰光機場破獲一起毒品走私案，共逮捕到4名台灣人和1名香港人，及1100公斤的安非他命和K他命。

12月間又在仰光攔查一輛載有18個50加崙油桶的車輛，其中15個桶內都是安非他命毒品。隔天又在一處民宅找到一批安非他命毒品，合計查獲1740萬顆，並逮捕2名台灣人和1名香港人。這是台灣與泰國、緬甸共同合作破獲毒品案，並首次逮捕到台灣籍嫌疑人。

法務部調查局指出，打擊毒品犯罪是各國的重點工作，台灣過去與各國都有密切合作掃毒，這一次是首次逮捕到台灣嫌疑人，共有6名台灣人落網。未來也會持續合作，追捕不法毒販。1060227

(中央社)