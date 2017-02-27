泰雅渡假村人潮車潮塞爆 明天9點提早開放

泰雅渡假村上午9時提前開放入園，但園區外的車輛早已大排長龍，且綿延數公里。（楊樹煌攝）

泰雅渡假村免費入園的魅力，600個停車位不到兩個小時全都停滿車輛。（楊樹煌攝）

泰雅劇場自開場以來，首度破天荒大爆滿，同時擠進數千人的壯觀場景。（楊樹煌攝）

泰雅度假村開放免費入園，不到兩小時停車場就爆滿，園區內處處是人潮。（楊樹煌攝）

人潮車潮擠爆園區，儘管舉牌告示，還是無法阻擋遊客要入園的決心。（楊樹煌攝）

泰雅免費入園的車潮綿延數公里，縣警局交通隊和埔里、仁愛分局員警為有效疏導交通，全部總動員到場指揮交通。（楊樹煌攝）

228連續假期，泰雅渡假村今年首度破天荒在4天連假中祭出免費入園，果然造成國道六號至泰雅沿線大塞車，綿延數公里，依園區估計，每天湧進渡假村的人潮至少2萬餘人，早已超出遊樂區承載量，將園區塞爆，但遊客卻擋也擋不住，讓業者和疏導交通的警方都感無奈。

明天28日為連續假期最後1天，泰雅渡假村決定在上午9時起就讓遊客提早入園，原訂免費入園至下午14時前截止，為讓遊客都能全部入園，免費入園的時間也決定順延，將不再管制。

泰雅渡假村今年首度在旺季連假25-28日開放給全國民眾免費入園，沒想到連續3天都造成沿線車輛動彈不得的塞爆景象，儘管園方在近中午就派人高舉牌示，告知遊客「園區至停車場均已爆滿，請遊客勿再進入」，但不管如何告示，郤都無法阻止遊客堅持要漫長等待入園的決心。

今天泰雅渡假村從上午9時起，車輛就已綿延數公里，11時不到，園區內約2000個停車位全都停滿，園區也是擠滿人潮，園方不得已將露營區全部開放停車，但因車輛太多，不到半個小時也是將整個露營區停滿，泰雅劇場今年連假不但是首度出現大爆滿景象，連各遊樂設施也都大排長龍，遊客之多令人感到不可思議。

(中時)