苗栗縣警局封城掃蕩 清出52件毒品案

我要評比

苗栗縣警局針對頭份後庄地區進行重點臨檢、封城掃蕩，查獲52件毒品案。(苗栗縣警局提供)

苗栗縣警察局針對頭份、竹南地區有多家KTV酒店、護膚店及電子遊藝場，列為重點治安顧慮場所，為彰顯掃蕩暴力、毒品及色情的決心，26日啟動「封城掃蕩」專案，出動64名警力在市區、道路定點機動查緝，一舉查獲59件毒品、公共危險等刑案。

這次執行的地點包括頭份市後庄地區6處聯外道路，於出入雙向均設置路檢點，阻絕毒品進出管道，全面封鎖，再針對後庄地區所有越南KTV酒店、電玩、PUB等實施大規模臨檢勤務，徹底掃蕩毒品、色情。

另針對轄內青少年經常聚集及易滋事的後庄地區酒店、PUB、KTV等17處特種營業場所實施搜索或擴大臨檢，掃蕩毒品，避免戕害青少年身心。

苗栗縣警察局長金浩明表示，政府高層及警政署長陳國恩、縣長徐耀昌對於毒品問題非常重視，多次明確宣誓打擊毒品，此次除了全縣擴大臨檢外，針對頭份市後庄鄰近地區等重點治安顧慮場所執行封城掃蕩專案工作，未來將不定期實施，全面打擊毒品、暴力等犯罪，淨化苗栗縣治安。

＊保護自己 遠離毒品 中時電子報與您一起拒絕毒害。

(中時)