苗栗縣警局封城掃蕩 清出52件毒品案
苗栗縣警察局針對頭份、竹南地區有多家KTV酒店、護膚店及電子遊藝場，列為重點治安顧慮場所，為彰顯掃蕩暴力、毒品及色情的決心，26日啟動「封城掃蕩」專案，出動64名警力在市區、道路定點機動查緝，一舉查獲59件毒品、公共危險等刑案。
這次執行的地點包括頭份市後庄地區6處聯外道路，於出入雙向均設置路檢點，阻絕毒品進出管道，全面封鎖，再針對後庄地區所有越南KTV酒店、電玩、PUB等實施大規模臨檢勤務，徹底掃蕩毒品、色情。
另針對轄內青少年經常聚集及易滋事的後庄地區酒店、PUB、KTV等17處特種營業場所實施搜索或擴大臨檢，掃蕩毒品，避免戕害青少年身心。
苗栗縣警察局長金浩明表示，政府高層及警政署長陳國恩、縣長徐耀昌對於毒品問題非常重視，多次明確宣誓打擊毒品，此次除了全縣擴大臨檢外，針對頭份市後庄鄰近地區等重點治安顧慮場所執行封城掃蕩專案工作，未來將不定期實施，全面打擊毒品、暴力等犯罪，淨化苗栗縣治安。
＊保護自己 遠離毒品 中時電子報與您一起拒絕毒害。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。