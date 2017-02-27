北車「港點最強CP值組合餐點」 搶攻過路客商機!

招牌餐點「豬仔流沙包」逗趣豬豬造型大、小朋友打卡必備。（圖片提供／點點心）

「叉燒菠蘿包」在特製菠蘿外皮夾入軟嫩叉燒，現做香氣濃郁。（圖片提供／點點心）

台北車站是北部地區重要轉運樞紐，連鎖港式飲茶點點心去年於微風台北車站開設新店，搶攻過路型消費商機。

此次針對過路型及外帶客推出5組「港點最強CP值組合餐點」優惠，分為單人及雙人套餐，加入招牌餐點豬仔流沙包、誠實菠蘿包及叉燒菠蘿包，提供消費者多樣化選擇。「單人套餐-B餐」以瑞士雞翼撈丁為主餐，搭配豬仔流沙包、叉燒菠蘿包或誠實菠蘿包3選1，與68元飲料乙杯，特選雞翼淋上醬汁，微辣口感搭配新鮮蔬菜與麵食，一次多重滿足。

「雙人套餐-D餐」內含豬仔流沙包、懷舊糯米雞及芋香蘿蔔仔，隨餐附上68元飲料2杯，餐點糯米雞入口軟嫩，帶有荷葉清香佐以栗子及豬肉增加口感，入口難忘。

(中時)