港媒曝光北韓數學天才「脫北」內幕

去年7月，北韓1名高中生於香港參加國際數學奧林匹克競賽時，藉機赴南韓駐港領事館尋求政治庇護。(圖/取自International Mathematical Olympiad 2016 Facebook)

去年7月，北韓1名高中生於香港參加國際數學奧林匹克競賽時，藉機赴南韓駐港領事館尋求政治庇護，最後順利抵達南韓。港媒今報導指出，這名「脫北」高中生Jong Yol-Ri表示，去年赴港參加競賽是他獲得自由的最後機會。

香港《南華早報》報導，對Jong Yol-Ri而言，去年赴港參加比賽是他「脫北」的最後機會，因當他年滿18歲後，將失去參加下屆競賽的資格。

報導指出，脫北者必須冒著極大的風險，日前金正男於大馬遇刺案便可說明。根據2012年的人權報告指出，脫北者被遣返朝鮮後，通常會面臨長年監禁，甚至在集中營內死亡。

Jong Yol-Ri深知這些情況，但仍不放棄最後的機會。他曾於2014、2015年赴南非開普敦和泰國清邁參加國際奧林匹克數學競賽，藉此看到了朝鮮以外的世界，而家中的電視也能收到南韓微弱的電視訊號。

消息來源指出，Jong Yol-Ri在赴港前就已詳細規劃此次的叛逃行動。他將計畫告訴了在南部中學擔任數學老師的父親，雖面臨遭報復的風險，Jong Yol-Ri的父親仍支持他的決定，並給予200美元的旅費。

北韓派出6名學生赴港參加2016國際數學奧林匹克競賽。(圖/取自南華早報)

朝鮮競賽團隊抵達香港後，選手們皆受到嚴格監視，除不能使用智慧型手機外，也須將護照交由領隊保管。Jong Yol-Ri在比賽中獲得生涯第3座銀牌，並於比賽結束後的第2天，從學校宿舍偷溜，搭乘計程車至香港機場，他認為能在機場找到南韓相關人士。

到達機場後，Jong Yol-Ri向1名韓國航空的工作人員求助，並向另名負責人表達自己想去韓國。該名負責人隨後致電給韓國駐香港領事館，然因外交條約不允許外交人員協助他國公民進入領事館，因此只能自行搭車前往。

「當他走進領事館時，工作人員皆被他的勇氣給震懾。」1名消息人士指出，大家也很擔心他父母的安危。接下來2個月內，Jong Yol-Ri住在領事館的1個小房間，並以電腦遊戲和跑步機打發時間。工作人員指出，大家會避免提到有關家人的話題，以免讓他擔憂。

北京和首爾間迅速對此案展開談話，由於平壤的導彈實驗使中、朝雙方關係日漸惡化，可能因此促使北京點頭放行。9月抵達南韓後，Jong Yol-Ri參加了有關韓國語言、文化、社會和國際關係的課程，並將於下個月開始就讀大學。

消息人士指出，過去2年間，有愈來愈多朝鮮人士叛逃，脫北者每年已達1千人，其中包括前北韓駐英國大使。「金正恩政權上台的前2年，脫北者的數量明顯下降，因人民對年輕的領導人有所期盼。」然而在金正恩處決姑父張成澤後，暴露了其政權的殘暴，該情勢如今又發生變化。

(中時電子報)