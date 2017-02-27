鄭立中撤銷全國政協委員職務 國台辦：不涉及台辦、海協會

日前被撤銷政協委員資格的大陸海協會長鄭立中。圖為鄭立中2016年5月在一場座談會上接受台灣媒體訪問。(陳君碩攝)

大陸海協會副會長鄭立中日前被撤銷全國政協委員職務，引取各方揣測，大陸國台辦27日首度對此回應表示，鄭立中被免職的相關情況，並不在國台辦和海協會的任內。

大陸國台辦27日傍晚發出書面聲明，國台辦發言人安峰山表示，「鄭立中同志因個人原因被免去政協第十二屆全國委員會常務委員等職務，其相關情況不涉及在中央台辦、國務院台辦及海峽兩岸關係協會的履職行為和工作」。

2月23日晚間，鄭立中突然傳出被撤職，同時被免除的還有「全國政協委員」、「政協常委」和「港澳台僑委員會副主任」等職務。

(旺報)