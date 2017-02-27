白宮州長晚宴 川普自誇成就傲人

美國總統川普26日晚間邀請46州州長及其另一半參加白宮年度州長晚宴，這是他1月20日上台來的第一場重要社交活動，也是第一夫人梅蘭妮亞第一次以白宮女主人身分舉辦的盛宴，備受矚目。川普舉杯向眾人致意，稱當家4周來很開心，並自誇已履行承諾交出重大政績，還調侃州長的工作相較於他容易多了。

川普趕在白宮舉行年度全國州長會議前夕，邀州長與夫人盛裝參加在國宴廳舉行的「黑領結」晚宴，他的長女伊凡卡也偕夫婿與會。而整個晚會的主題定調為「大地回春」，梅蘭妮亞希望與會者在茉莉與玫瑰的花香中忘記所有的政治標籤和黨派利益。為此川普讚揚另一半為會場佈置所付出的心力。他對眾人說：「這廳從沒這麼好看過，恭喜妳，梅蘭妮亞。」

接著他提及與州長們隔天的會議，稱「也許會談到醫療健保」，顯示他樂見共和黨掌控的國會日前為廢除與取代歐巴馬總統任內實施的「歐記健保法」邁出重要一步。

向州長們致詞時他還開玩笑地說：「你們的工作還真輕鬆容易。」而儘管他上任來遇到不少亂流，加上聯邦法院裁示暫緩實施他對7個穆斯林國家人民發出的旅遊禁令，但他不改自誇本性，稱：「過去4周來，真的非常開心。我們幾乎完成了計畫要完成的每一個政策。邊界管得更緊、更嚴。我們非常滿意這樣的成績。我要再次表明，我們過去2年做了諸多承諾，其中不少承諾已經履行，我們對此非常自豪。」

不過國家廣播公司（NBC）和《華爾街日報》26日公布的民調顯示，川普上任1個月的表現只獲44％民眾肯定，改寫總統上任初期新低。

儘管川普自豪於自己的施政，卻在「限穆令」上踢到鐵板，為此一位匿名高級官員表示，川普預計在3月1日（亦即2月28日出席國會參眾兩院的聯席會議，向國會議員和美國民眾發表演講隔日）簽署新的難民和移民行政命令。

這名高官因為未獲授權對外討論新禁令，堅持要求匿名。

白宮州長晚宴每年安排在2月的最後一個周日，所以會和奧斯卡頒獎典禮撞期。鑑於好萊塢群星反川普的立場鮮明，白宮發言人史派瑟稍早被問及川普是否會收看奧斯卡轉播時，表示因為時間有衝突，應該不會收看。

(中時)