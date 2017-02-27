雲林拔蘿蔔 體驗食農教育
東勢合作農場以「VDS活力東勢」安心胡蘿蔔打開海外市場，攻佔日本、香港及新加坡等國，為推廣食農教育，今日帶領親子走入胡蘿蔔田採拔胡蘿蔔，傳遞食材挑選應留意源頭的理念，不少人遠從台北、新竹等來體驗。
東勢合作農場多年來全力推動紅蘿蔔栽植，搭配精緻農業，使得東勢「紅菜頭」短短幾年就打響海內外名號，除以「安心胡蘿蔔」攻佔日本、香港及新加坡等國市場，在國內食安問題一波接著一波之際，也進軍好市多及全聯等超市通路，深獲市場喜愛。
尤其紅蘿蔔加工開發「VDS活力東勢」紅蘿蔔汁等附加產品，更成為台灣輸往歐盟主要農產之一，為讓國人了解所吃紅蘿蔔的培植過程，首度開放民眾走訪產地，並了解蘿蔔汁嚴格品管製程。
體驗活動獲得各縣市熱烈響應，分上、下午兩梯次進行，不少人特地從台北、新竹來享採收樂。VDS活力東勢總經理王文星親自導覽，小朋友下田親採最愛吃的紅蘿蔔，開心得意，看到五彩繽紛的彩色胡蘿蔔更是驚喜。
王文星說，該農場以現代化技術，低農藥，種出符合國際食安標準的蘿蔔，每根胡蘿蔔全是嚴選，光清洗就要3道工序，才能打響國際優良品牌，目前外銷量已達100貨櫃量，最近引進彩色胡蘿蔔，再創商機，如今已成台灣最大彩色蘿蔔供應農場。
(中時)
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