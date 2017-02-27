月光下的藍色男孩 勇奪奧斯卡三獎

第89屆奧斯卡金像獎最大亮點及意外，莫過於頒獎人宣布最佳影片得主時發生的大烏龍，最後確認本屆奧斯卡最佳影片為「月光下的藍色男孩」，這部片今年也奪下奧斯卡三大獎。

本屆奧斯卡最大驚喜，莫過最後頒發最佳影片得主時，原本頒獎人華倫比提將最佳影片頒給「樂來越愛你」時，但後來才發現拿成最佳女主角的信封才唸錯，真正的最佳影片得主應該是「月光下的藍色男孩」。

面對突如其來的消息，「月光下的藍色男孩」導演貝瑞詹金斯跟製片也驚呆了，匆匆感謝所有支持者的肯定。「月光下的藍色男孩」入圍奧斯卡8項勇奪3項大獎，包括最佳影片、最佳男配角以及最佳改編劇本。

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)不負眾望，奪下奧斯卡最佳男配角，宣布得獎時，馬赫夏拉十分激動，並謙遜地說，「這個獎不是我個人的舞台，而是屬於這些角色及他們的故事」。

馬赫夏拉阿里特別感謝他妻子的支持，以及4天前剛出生的女兒，和全世界觀眾分享喜悅。馬赫夏拉在片中所飾演的毒販阿璜，是失去父親10歲主角夏隆的重要依靠，視如己出、誠懇真實的演出打動所有奧斯卡評審，成功奪下最佳男配角的獎座。

「月光下的藍色男孩」由布萊德彼特監製，描述一個小男孩的成長故事，橫跨20年的成長歲月，融合友情、愛情、親情等情感元素，導演貝瑞傑金斯大膽啟用三名演員來飾演主角三個階段的故事。電影3月3日在台上映。1060227

(中央社)