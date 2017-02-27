退休教師蘇全福自掏腰包 替九如鄉賢出書
曾經獲邀參加九如鄉誌編撰的屏東高中退休教師蘇全福，事後公所卻以經費不足為由，使得計畫無疾而終，蒐集整備資料已經完成泰半的他，決定自掏腰包將鄉內105人的鄉賢事蹟集結成冊，近日書籍出版，他大方捐給九如鄉公所，也獲頒一張感謝狀。
「頭洗一半，總不能半途而癈」，蘇全福說，日前九如鄉公所打算出版鄉誌，邀請他撰寫人物部分，經過2年資料蒐集，公所事後卻以經費不足為由，讓整個計畫無限期暫停。看著手上完成一半的資料不用可惜，於是以個人名義繼續編著鄉賢傳記。
對於人物傳記情有獨鍾的他談到，書中記載的這些人都不是他的親戚朋友，為何如此熱衷，他說，世上人的個性百百種，從書中可以瞭解每個歷史人物，不僅能作為表率、也能借鏡；有次特地到屏東圖書館欲借縣內名人傳，卻因當時沒有編列而落空，心中才開始興起為各地名人寫傳的念頭。
他特別強調，書本中主角多是秀才或對地方有貢獻的仕紳，這些人都值得後人學習，如果因時間久遠而讓後人遺忘顯得可惜，所以才會有此舉動。
平常也會以筆名蘇俊鴻撰寫各地鄉賢放在網路上供人瀏覽，蘇全福說，替名人留下記錄是善事一件，且自己沒有兒女，寫書也能間接留名，其實一舉兩得。
(中時)
關鍵字：九如鄉
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