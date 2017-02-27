宜蘭一養鴨場 櫻桃鴨確診H5N2 撲殺5255隻
宜蘭縣一處養鴨場昨夜一度傳出感染H5N6，造成外界恐慌，當時農委會上下對外皆否認此事，強調僅驗出H5高病原性禽流感，詳細分型尚在檢驗當中。最後檢驗結果在今日傍晚出爐，該場確診感染的是H5N2禽流感，場內5255隻鴨都已撲殺。
宜蘭縣三星鄉一處養殖「櫻桃鴨」的養鴨場，昨晚一度遭爆料確診感染有禽傳人風險的H5N6禽流感，當時防疫人員預計今日撲殺場內5000隻櫻桃鴨。事情傳出後讓外界傻眼，因為農委會防檢局截至今日上午發布的最新的疫情報告中，完全未提及此鴨場確診H5N6，假如傳聞屬實，防疫單位恐涉及隱匿疫情。
對此，防檢局局長黃㯖昌表示，截至今日中午，僅確認該場感染H5高病原性禽流感，防疫人員也已撲殺場內鴨隻，但詳細分型結果要稍晚才會出爐，該鴨場感染H5N6的消息完全是空穴來風。
最後，防檢局今天傍晚證實，該養鴨場是確診感染H5N2，總共撲殺5255隻櫻桃鴨。防疫人員私下透露，得知是H5N2時內部人員也鬆了一口氣，讓傳言不攻自破。
(中時)
關鍵字：H5N2
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