清交梅竹賽落幕　交大奪4連霸

清、交大「丁酉梅竹賽」前天落幕，由交大奪得四連霸。（交大提供）

國立清華大學、交通大學「丁酉梅竹賽」，24日連續展開3天賽事，雖開幕當天因雨不減，移師室內場地舉辦，仍不影響大家熱情，現場氣勢高漲，男籃賽事清大領先1分，沒想到前晚橋藝交戰，交大迎頭趕上，最後統計以3.5：5.5成績，由交大奪下4連霸。

清交梅竹賽是多年傳統，今年邁入第49年，不僅是2校運動賽事的競技台，同時也凝聚學生們情感，畢業後更是許多校友的深刻記憶，交大表示，為積極推動智慧校園，現場首創全台推出360度4K全景實況轉播，結合時下最夯VR技術，只要透過3C產品，就能在任何地方，欣賞最刺激的賽況。

「丁酉梅竹賽」24日至26日盛大登場，由於天候不佳，改往室內場地進行，精彩的啦啦隊開場表演，也因場地限制取消，但師生熱情依舊不減，積極為參賽者加油打氣，一開始清、交大以2.5：2.5平手，男籃比賽結束，交大以2.5：3.5落後1分，隨後在橋藝對決上，交大取得壓倒性勝利追平比分，男排更以直落3的成績取勝。

繼男排勝出後，交大女排也再度直落3成績奪下總錦標。這次「丁酉梅竹賽」交大勝羽球、網球、橋牌、男排及女排，清大則勝桌球、女籃及男籃，雙方平手部分為象棋、棒球（因雨不算），分別以5.5：3.5成績，交大成功4連霸。

(中時)