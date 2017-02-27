屏縣今年首例禽流感 撲殺2255隻肉鴨

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

屏東縣今年出現首例禽流感，防治人員隨即於禽場進行撲殺作業。(林和生翻攝)

屏東縣家畜疾病防治所27日在竹田鄉1處肉鴨場檢體驗出禽流感陽性，屏東縣政府立即於上午10時成立「家禽流行性感冒緊急應變小組」，當場撲殺2255隻肉鴨（68日齡），並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

(中時)