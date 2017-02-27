大陸網路遊戲大搜查 18％公司被罰款

我要評比

《新民晚報》報導，大陸文化部27日公佈首批網路遊戲市場「雙隨機一公開」查處結果。因提供含有宣揚賭博、教唆犯罪、違背社會公德內容的網路遊戲產品和服務等違規經營行為，36家網路遊戲運營單位被依法給予罰款、沒收違法所得等行政處罰。

不合格的名單上，包括北京暢遊時代數碼技術有限公司、上海遊族資訊技術有限公司、上海奧幻網路科技有限公司、上海野火網路科技有限公司、金華眾樂網路科技有限公司、金華藍光資訊技術有限公司、江西淩遊互動科技有限公司、廣州愛九遊資訊技術有限公司、深圳市微藍互動科技有限公司、成都三嶼科技有限公司等36家網路遊戲運營單位。

據悉，此次檢查共抽中了200家網路遊戲運營單位，下一步，文化部將持續開展網路遊戲市場隨機抽查，兩年內將主要網路遊戲運營單位抽查一遍。

(旺報)