小鮮肉新團ASTRO抵台 粉絲瘋狂

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韓國新生代男團「ASTRO」六名成員今天下午搭機抵台，大批粉絲熱情接機，擠爆桃園機場第二航廈入境大廳，團員在粉絲夾道歡迎下，搭車前往台北。

韓國新生代男團「ASTRO」由MJ、JIN JIN、車銀優、文彬、Rocky、尹產賀6成員組成，出道便受到極高矚目。

他們今天下午3時餘搭乘OZ713班機抵台，走一般正常通關，大批粉絲一早就來機場，熱情接機，他們擠爆桃園機場第二航廈入境大廳，看到團員出現，瘋狂推擠，最後在粉絲夾道歡迎下，他們搭車前往台北。1060227

(中央社)