黃河上游20餘月偏枯 史上少見

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中國大陸青海省水利、氣象部門監測顯示，大陸三大河流－長江、黃河、瀾滄江的源頭在過去兩年整體偏「乾渴」，黃河上游也已連續20多個月處於偏枯狀態，主因是降雨明顯變少。

中新社報導，根據最新監測數據，2016年青海省境內長江、黃河、瀾滄江總水資源量為417.3億立方公尺，較多年平均水準少16.0%，較2015年也小幅降低。

青海省是長江、黃河以及瀾滄江的發源地，「三江」流經大陸20多個省（市、區），覆蓋大陸近一半面積，是維繫大陸乃至亞洲的水生態安全重地。

報導指出，2005年至2014年10年間，青海省境內「三江」水資源轉豐，但近兩年又偏乾枯。儘管2013年青海制定了「最嚴格水資源管理制度」以應對用水量和水汙染問題，但水資源不足的問題仍突出。

2015年青海的「三江」合計為423.9億立方公尺，比2014年的628.7億立方公尺，下降了超過200億立方公尺，主要原因是降水明顯偏少。

其中，黃河偏枯的變化最明顯。黃河上游已連續20多個月份處於偏枯狀態，如此長時間偏枯在歷史上算是少見。1060227

(中央社)