韓國男歌手SE7EN來台 快速通關

韓國男歌手SE7EN今天下午搭機來台，他由機場商務中心通關入境後搭電動車，走VIP通關。

SE7EN明晚在ATT SHOWBOX舉辦歌友會，他今天下午搭機抵台，雖然有部份的粉絲在登機門前守候，但他還是快速坐上電動車，前往商務中心通關入境。1060227

(中央社)