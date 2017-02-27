兩會提案 陸致公黨建議設台胞遺囑庫

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中國大陸致公黨今天召開記者會表示，今年將向中國大陸全國政治協商大會提交35件提案，其中包括建議增設台胞台屬遺囑庫，開設專門的遺囑登記平台，解決兩岸居民遺產繼承衍生的各項問題。

致公黨中央副主席兼秘書長曹鴻鳴今天在北京召開記者會，說明致公黨中央去年在中國大陸全國政協的提交提案發言工作情況，以及今年即將提交提案發言狀況。

澎湃新聞報導，曹鴻鳴指出，致公黨中央今年將向中國大陸全國政協12屆5次會議提交提案35件、發言3件。在這35件提案中，比較受到矚目的是「關於建立台胞台屬遺囑庫 構建兩岸遺囑登記中心的提案」。

致公黨中央指出，隨著兩岸婚姻家庭不斷交融共建，兩岸間的遺產繼承事務日益增多，但由於兩岸婚姻家庭關係相關法律存在差異，許多台胞台屬在辦理遺產時情況較為複雜，資料查證困難，也存在諸多不便。

提案指出，特別是涉及遺產繼承事宜時，許多文件都必須辦理公證，有關兩岸居民身分關係、財產關係的公證文書查證與寄送流程也相當繁瑣，曠日廢時。因此建議建構一個專門針對兩岸居民遺產繼承進行登記的公共平台，解決兩岸居民在遺產繼承方面各循法規，難以協調統一的問題。

提案也建議可以在台胞台屬較多的浙江、福建一帶試行，提供公益律師協助法律諮詢，對於60歲以上的台胞台屬也可以給予免費辦理相關遺囑手續。另外也建議設立兩岸法律服務中心，為遺囑庫配置法律服務團，聘請專人擔任涉台糾紛調解員。1060227

(中央社)