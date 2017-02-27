二二八連假 阿里山湧入遊客賞櫻

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二二八連假前3天假期，阿里山森林遊樂區已湧入逾3萬名遊客賞櫻，明天是連假最後1天，遊客不妨趁著天氣回溫上山，就近前往阿里山公路沿途景點賞櫻，也是不錯的選擇。

嘉義林管處阿里山工作站表示，連假第1天遊客僅有7000多人，第2天有1萬2000多人，今天截至下午4時，人數為1萬200多人，預估3天假期遊客人數逾3萬。

阿里山工作站指出，阿里山森林遊樂區的緋寒櫻、河津櫻等山櫻花系已綻放7成以上，在阿里山工作站前、沼平車站的河津櫻幾乎滿開，十分吸睛，大批遊客都聚集在花前拍照，留下美麗的身影。

阿里山鄉香林國小總務主任黃源明在臉書（FB）「漫步在雲端的阿里山」提供大阿里山區賞櫻訊息，25日連假第1天PO文，阿里山公路沿線花況，包括隙頂的富士櫻少許盛開，昭和櫻初開；彌陀禪寺八重櫻7成至滿開。

另外，頂石棹的富士櫻少許盛開、昭和櫻初開；二萬平琉球緋寒櫻滿開。明天是連假最後1天，加上天氣回溫，遊客不妨就近前往阿里山公路沿線景點賞櫻。

特別是位在嘉義縣番路鄉公田村的彌陀禪寺，是阿里山公路沿線賞櫻秘境，現在進入禪寺道路兩旁的八重櫻盛開，且周邊群山環抱，視野廣闊，令人賞心悅目。

彌陀禪寺位於嘉130縣道7.5公里處，因嘉130縣道進行工程，上山民眾可從阿里山公路57.2公里處左轉前往。1060227

(中央社)