二二八連假 阿里山湧入遊客賞櫻
二二八連假前3天假期，阿里山森林遊樂區已湧入逾3萬名遊客賞櫻，明天是連假最後1天，遊客不妨趁著天氣回溫上山，就近前往阿里山公路沿途景點賞櫻，也是不錯的選擇。
嘉義林管處阿里山工作站表示，連假第1天遊客僅有7000多人，第2天有1萬2000多人，今天截至下午4時，人數為1萬200多人，預估3天假期遊客人數逾3萬。
阿里山工作站指出，阿里山森林遊樂區的緋寒櫻、河津櫻等山櫻花系已綻放7成以上，在阿里山工作站前、沼平車站的河津櫻幾乎滿開，十分吸睛，大批遊客都聚集在花前拍照，留下美麗的身影。
阿里山鄉香林國小總務主任黃源明在臉書（FB）「漫步在雲端的阿里山」提供大阿里山區賞櫻訊息，25日連假第1天PO文，阿里山公路沿線花況，包括隙頂的富士櫻少許盛開，昭和櫻初開；彌陀禪寺八重櫻7成至滿開。
另外，頂石棹的富士櫻少許盛開、昭和櫻初開；二萬平琉球緋寒櫻滿開。明天是連假最後1天，加上天氣回溫，遊客不妨就近前往阿里山公路沿線景點賞櫻。
特別是位在嘉義縣番路鄉公田村的彌陀禪寺，是阿里山公路沿線賞櫻秘境，現在進入禪寺道路兩旁的八重櫻盛開，且周邊群山環抱，視野廣闊，令人賞心悅目。
彌陀禪寺位於嘉130縣道7.5公里處，因嘉130縣道進行工程，上山民眾可從阿里山公路57.2公里處左轉前往。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。