桃猿梁家榮轟2分炮 5比5逼和韓職耐克森

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梁家榮敲2分炮，春訓打擊手感佳。(資料照 季志翔攝)

Lamigo桃猿梁家榮，27日對韓職耐克森英雄隊熱身賽敲出2分全壘打，助桃猿終場以5比5逼和對手。

梁家榮春訓狀況不錯，日前對韓國東亞大學單場擊出3支安打，攻下3分打點，27日再敲出追平分2分炮，本季可望受到重用。

桃猿這場熱身賽第1局就失3分，一開打就處於落後追趕局面，直到7局上梁家榮轟出2分炮才將比數追平，2隊最終戰成平分秋色。

先發投手蘇俊羽先發主投6局被擊出8安打，失5分都是自責分，所幸鄭承浩、鄭佳銘與游宗儒各後援1局無失分，守住和局戰果。

(中時電子報)