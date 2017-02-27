停業止不了怒火 永采老闆父親餐廳遭爆私畫停車格

永采烘焙坊在爆出讓實習生超時工作糾紛後，26日緊急停業，今大門深鎖未對外營業。（馮惠宜攝）

永采烘焙坊彭姓老闆父母開設的桃太郎日本料理，也遭網友起底門前佔地私設停車格。（馮惠宜攝）

台中永采烘焙坊日前爆出讓實習生超時工作，遭勞工局重罰100萬元，在網友爭相撻伐、起底後事發5天，業者26日警急公告「暫停營業」，唯網友再爆永采老闆父母經營的日本料理店「桃太郎」疑自劃門前公有地做為自家餐廳停車格，網友tosay甚至po文諷「如果車主將車停在他畫的停車格，會被罰款59萬嗎？」

對於網友爆料，台中市交通局長王義川回應餐廳門口停車用地是店家所有土地，但因屬於「退縮的無遮簷人行道」，必須提供公眾使用，不能自己畫停車格使用，3月1號該局將與警察局共同前往稽查，將對劃線人依停車場管理法裁罰3000元，並要求恢復原狀，回歸大眾使用。

對此，桃太郎日本料理店員則聲稱，餐廳前面的5個停車格是屬於他們的私有地，除供給消費者停車，周邊鄰居停車也不會收費，周邊也有合作的停車場供消費者停車。

永采烘焙坊在爆出讓實習生超時工作，離職後更索賠59萬元的糾紛後，連日來不少離職員工出面爆料美女老闆惡行，生意一落千丈，26日下午更貼出公告暫停營業；但網路撻伐聲浪未曾止息，矛頭再指向彭姓老闆父母開設的日本料理店。

網友tosay26日深夜po文指桃太郎餐廳自劃門前公有地為自家餐廳停車格，還問「如果車主將車停在他畫的停車格，會被罰款59萬嗎？」也有網友說「像這種店，直接把路邊一大半畫成他家的營業車格可以嗎？」

也有網友請台中市政府硬起來，把國家的地不要讓這家人私人占用，把轉彎處清空，給其他人一個安全的行車空間。

(中時)