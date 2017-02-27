遭同事襲臀 老闆不理色男判刑

越南籍女外勞「小雯」，來台後在一家工程公司工作，長期遭一男同事摸臀、性騷擾2年多，多次向老闆娘反映，對方都置之不理；直到前年8月又遭襲臀被陳姓男同事直擊，老闆娘還警告陳男「不要多事！」但陳男挺身為被害人作證，公司因違反性別平等法被裁罰10萬元，色同事也被依強制猥褻罪判2月徒刑、得易科罰金。

小雯是在2011年9月至該公司上班，「色同事」是在隔年4月到職，從2013年起就開始對小雯毛手毛腳，小雯多次向老闆娘反映，但對方都不理會。

直到2015年8月、案發當天，小雯到倉庫找告示牌、三角椎黏桿等問題，色同事也藉故找東西而進入，先是從背後動手對小雯熊抱，小雯憤而推開對方，並說：「你不要太過份！」沒想到色同事不以為意，還笑笑的，在她起身時又趁其不備而摸臀，小雯再罵他：「你不要太過份，你的動作讓我不舒服、噁心！」適林姓同事欲要倉庫拿東西，目睹經過。

隔天，小雯將此事告訴老闆娘，老闆娘還說：「我會處理，不要告訴老闆」。她決定去報警、並向勞工局申訴，相隔2個月後，老闆娘收到勞工局函文，竟把全部員工叫去開會，當眾唸出小雯在警察局製作的筆錄內容。

台中地院審理時，林男出庭作證，目睹小雯遭襲臀經過，且案發後一週，老闆娘還告誡他：「話少說一點，比較有人疼」。且在老闆娘叫所有人開會時，還直接跟他說：「原本就不想叫你回來工作了。」林男也直接答覆：「那就不要做。」而離職。

且開庭時，法官發現被告和老闆娘竟持兩份相同資料，標題還寫著：「重點背熟」、「替自己辯解」等，認定兩人在開庭前已經勾串證詞，判有罪。

(中時)